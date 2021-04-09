«Мы в ответе за тех, кого приручили»: как МФЦ будут помогать приютить бездомных животных

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — к социальному проекту Управления ветеринарии Ленинградской области подключился МФЦ. Соглашение о сотрудничестве подписали в Приозерском офисе, где установили первые постаматы, по которым в два клика можно выбрать себе питомца. У каждого животного подробная анкета и портфолио.

Социальная кампания призывает людей к осознанному и бережному отношению к животным. Главная задача проекта – уменьшить число животных на улицах.

Информационная поддержка по защите безнадзорных животных такого уровня, безусловно, должна помочь, считает организатор приюта Анна Тюрина. Однако сразу животное в семью не отдадут.

Сейчас в Приозерском приюте 127 собак, несколько питомцев-малышей находятся на передержке у волонтеров. Принцип работы проекта прост – посещаете приют и знакомитесь с подопечным, в течение недели принимаете решение. Если обе стороны довольны – оформляете документы. В качестве бонуса – бесплатный прием в ветеринарной клинике, осмотр и рекомендации.

Проект «Сорок седьмой»