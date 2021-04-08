Новые подметально-помывочные машины уберут пыль с дорог Ленобласти

Техника, приобретенная по лизинговой программе, приступила к уборке трасс и магистралей Ленинградской области. Машины поставили в рамках соглашения, подписанного в конце марта между правительством 47-го региона и Республикой Беларусь.

Всего приобретено 25 МАЗов, которые уже убирают пыль и грунт с региональных дорог Всеволожского, Киришского, Кировского, Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского, Лужского и Выборгского районов.

Новая техника позволяет быстро организовать масштабную уборку: со скоростью до 25 км в час. Благодаря современным машинам, оснащенным специальными щетками, удается расчищать самые труднодоступные участки дорог. Обычная техника с трудом справляется с уборкой на стыках бордюрного камня и на подъездах к остановкам общественного транспорта.

Отметим, что приобретенная в рамках лизинговой программы техника – многофункциональна. Зимой ее можно использовать для очистки и обработки покрытия, а летом для перевозки материалов.