Предприниматели Ленобласти обязаны промаркировать одежду и текстиль до 1 мая

Предприниматели 47-го региона до конца месяца должны будут «оцифровать» одежду и текстиль. Национальная система маркировки «Честный знак» призвана защищать потребителя от некачественного и нелегального товара.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, маркировка ряда товаров для производителей обязательна с 1 января этого года. Правительственным постановлением возможность маркировки товарных остатков легкой промышленности продлена до 1 мая.

Единая система маркировки позволяет отслеживать продукцию по всей цепочке реализации товара – от производителя до розничной продажи. Сканируемый код даст всю необходимую информацию о товаре, а также станет залогом качества и легальности продукции. Для покупателя «Честный знак» гарант безопасности, для предпринимателя – защита от контрафакта и подделок.