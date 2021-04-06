Ленинградская панорама: на смотровую площадку доставит лифт

Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации решено установить прозрачный лифт.

«Мы обратились к мировому опыту и решили, что можно установить небольшой лифт внутри башни. Это будет абсолютно щадящее решение, потому что лифт будет опираться не на стену, а на скальное основание, на котором стоит сама башня, – поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. – Так мы позаботимся о маломобильных группах населения, которым сложно преодолевать 240 с лишним ступенек по лестнице вверх и столько же обратно».

Башня Олафа – уникальная средневековая оборонительная постройка. Проект ее комплексной реставрации был разработан по заказу Министерства культуры РФ и частично реализован (внешняя часть башни, кровля). Но когда приступили к работам внутри, то у экспертов возникли сомнения: а надо ли возвращать в башню исторические перекрытия?

По проекту предлагалось воссоздать семь перекрытий, соединив их лестницами. Но воссоздать не в дереве, а в бетоне. Иначе башня не смогла бы стать объектом показа – прежде всего из-за противопожарных ограничений.

Тему несколько раз выносили на экспертный совет, в том числе с участием Министерства культуры РФ. В итоге решили отказаться от большей части перекрытий. Одновременно появилась новая идея: использовать современный инструментарий и максимально обеспечить доступ наверх множеству людей, особенно тем, кто сейчас туда попасть не может, – родителям с малышами, пожилым людям, инвалидам.

Минкульт идею поддержал, после чего была откорректирована проектная документация. Лифтовое оборудование планируется запустить в конце 2022 года.

Башня Святого Олафа – не единственный объект Выборгского замка, закрытый на реставрацию. Активно идут работы в Доме наместника. «Мы в хорошем графике, нет сомнений, что к концу года работы здесь будут завершены, – отметил Владимир Цой. – В этом же году завершится реставрация Арсенала».

Чтобы не закрывать Замковый остров для туристов, областные власти изначально решили вести реконструкцию поэтапно. Сейчас доступна верхняя часть замка. Когда закончат работы в нижней части, ее откроют для посетителей и тогда же начнется реставрация в главном корпусе.

Владимир Мазуров.

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