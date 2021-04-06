Во Всеволожске трое детей на квадроцикле «вылетели» на проезжую часть

Юный водитель в компании двух приятелей выехал на главную дорогу с нарушением ПДД. Очевидец сообщил, что подростки лет 12–14 достаточно долго ехали в общем потоке машин на приличной скорости.

Сообщение о подростках на дороге появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Водитель сделал несколько кадров юных нарушителей и уточнил, что дети выехали на Христиновский проспект.

Пользователи соцсетей с беспокойством отреагировали на новость, отмечая, что сами дети не могут приобрести квадроцикл и это явно недосмотр родителей. Хотя были и те, кто не увидел ничего страшного в трех подростках, едущих на подобном транспорте в потоке машин.

Отметим, что согласно закону права на управление квадроциклом можно получить с 16 лет. Только наличие данного документа дает право быть участником дорожного движения на дорогах общего пользования. При этом необходимо соблюдать ряд мер безопасности, в том числе к перевозке пассажиров.

Дети и подростки, не достигшие 16 лет или не получившие права, могут управлять квадроциклом только под присмотром взрослых при условии, что они не будут выезжать на проезжую часть. При этом обязательны соблюдение скоростного режима и ношение шлема.

Фото группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте»