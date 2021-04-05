Судьбу дольщиков «Петростроя» обещают решить к июлю

Более 70 обманутых дольщиков компании «Петрострой» 2 апреля собрались на совещание в актовом зале администрации Всеволожского района.

На самые неудобные вопросы жителей отвечали заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин, заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин, руководитель компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов, который недавно был задержан в рамках следственных мероприятия, и представители разных структур. Обсуждался вопрос трех ЖК: «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк».

– В данный момент ведутся следственные мероприятия, – отметил Сергей Ломакин. – Необходимо выяснить, какие активы есть у компании и сможет ли она найти источники финансирования для дальнейшего строительства. Безусловно, во главе угла – права дольщиков. Сейчас все структуры, которые задействованы в решении проблемы, стараются максимально слаженно сработать, чтобы решить проблему.

Непростая ситуация складывается с ЖК «Северный вальс», где отставание от сроков сдачи идет на полтора года. Сейчас все финансовые потоки компании находятся под наблюдением соответствующих служб.

– Благодаря успешному сотрудничеству правоохранительных органов, исполнительной власти и профильных структур удалось сдвинуть с мертвой точки проблему четвертого квартала ЖК «Чистый ручей», – отметил Михаил Москвин. – Аналогичным способом мы постараемся найти варианты для завершения остальных строек. Возможно, будут привлечены компании-доноры. Однако окончательное решение будет принято ближе к 1 июля.

По словам специалиста, есть надежда, что к этому времени станет ясно, как будет вестись финансирование и каким образом можно будет завершить строительство.

– Из-за кассового разрыва, который возник в результате выплат за просрочку участникам долевого строительства, у компании возникли проблемы, – рассказал Дмитрий Ипатов. – Когда-то наша компания входила в десятку крупнейших в регионе. Обещаю все сделать для достройки жилья.

Дольщики словам застройщика поверили с трудом и говорили о неэффективном управлении компанией, которая привела к нынешней проблеме.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»