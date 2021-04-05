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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

РЖД реконструирует железнодорожный вокзал в Токсово

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Одноэтажный токсовский вокзал реконструируют в соответствии с требованиями действующих правил и норм, при этом стараясь сохранить исторический облик здания. Приступить к работам планируется в апреле.

Вокзал в Токсово построен в начале прошлого века. Изначально бревенчатое здание было отделано декоративной вагонкой и имело фальцевую кровлю сложной формы. За годы существования вокзал ремонтировался и обновлялся, и сейчас в обшитом сайдингом приземистом домике едва просматривается уникальное дореволюционное здание.

Как сообщает пресс-служба администрации Токсовского поселения, помещение вокзала необходимо привести в соответствие с действующими требованиями транспортной безопасности. Однако реконструкция не предусматривает сноса здания, а внешний вид будет воссоздан на основании архивных фотографий и чертежей. В ходе работ также планируется благоустройство прилегающей к вокзалу территории.

Фото пресс-службы администрации Токсовского поселения

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