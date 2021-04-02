Как находка всеволожского археолога попала на Международную выставку

Неожиданный сюрприз ожидал жителя города Всеволожска, когда он в феврале посетил Манеж Малого Эрмитажа и выставку «Железный век. Европа без границ». Здесь Максима Однобокова ждал приятный сюрприз: возле одной из витрин выставки он воскликнул: «Это невероятно!»

Чтобы понять его удивление, следует объяснить, что выставка «Железный век. Европа без границ» – это крупный международный проект. Она была организована при поддержке Министерства культуры РФ и представительств по делам культуры и средств массовой информации Германии. О ее значении говорит тот факт, что на церемониях открытия и закрытия выступали директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский, а также посол России в Германии и посол Германии в России.

На выставке были представлены многочисленные археологические экспонаты, в том числе так называемые «перемещенные коллекции», то есть ценности, которые были вывезены немцами из Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сейчас эти ценности хранятся в Музее пре-истории и древней истории (в Берлине), а в Россию их привезли только на время работы выставки.

Рядом с артефактами из Германии показаны экспонаты из Государственного Эрмитажа и из Государственного исторического музея. Это – сокровища кельтов, скифских степных курганов, предметы их древних кладов кобанской культуры, найденные на Северном Кавказе. Их объединяет то, что все сделаны в первом тысячелетии до нашей эры.

Максим Однобоков недавно окончил Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета. И его, как специалиста, конечно же, заинтересовал масштабный исторический проект. И вот что он рассказал:

– Я смотрю: в центре зала под стеклом стоит котел, очень похожий на тот, который мы нашли, будучи студентами. Ну – прямо капля в каплю. Подошел поближе, читаю: «Котел найден в 2016 году во время экспедиции под руководством Н.И. Шишкиной». Удивительно, что «наш» котел оказался украшением международной выставки…

В тот год пятерым студентам из СПбГУ, в числе которых был и Максим, разрешили участвовать в Степной экспедиции Государственного исторического музея, которая уже более 10 лет работала в Калмыкии. Там, в междуречье низовьев Волги и Дона, находится «Цимлянское подонье». В этом месте найдено несколько захоронений древних сарматов.

Степную экспедицию 2016 года впоследствии назвали самой результативной за последние десять лет. Газета «Всеволожские вести» тоже обратила на нее внимание. 19 августа 2016 года мы опубликовали статью под названием «Знакомство с черепом сарматки». Но речь там шла только о том, как было найдено захоронение сарматской княжны. И ни слова – о бронзовом котле. По этому поводу Максим Однобоков дал комментарии:

– Мы тогда и не думали, что именно этот котел обратит на себя такое внимание. В холме, который мы исследовали, слоями лежали предметы из разных культур. Потому что кочевники хоронили людей в разные годы в один и тот же курган. Я помню, в 2016 году нас больше поразил другой котел, который был огромный. А тот, который был представлен на международной выставке, запомнился тем, что все вокруг него ходили и гадали: какие же животные на нем изображены.

И вот сейчас читатели нашей статьи могут посмотреть два фото: как выглядит котел древних сарматов на международной выставке и в каком виде его нашли в земле в 2016 году.

Литые котлы с зооморфными ручками у кочевых народов встречались часто. Но все они были изготовлены вручную, и каждый отличался от другого. У данного котла животные трактованы весьма условно. Но ученым известно, что изображения животных на предметах быта имели охранно-магическую функцию. Сейчас этот артефакт, так же как и другие найденные в Калмыкии предметы, внесен в каталог и по нему пишутся научные статьи.

– В нашу задачу тогда входило аккуратно вынуть предметы из земли и упаковать их в ящики. Данный котел интересен тем, что он хорошо сохранился. Его не пришлось собирать по кускам, мы только очистили его от земли. Но реставраторы, которые были с нами в экспедиции, сразу же обработали его специальным средством. Потому что он долго был в земле и при контакте с воздухом мог начать крошиться. Полностью в порядок его приводили уже в Государственном историческом музее…

А международная выставка «Железный век. Европа без границ» сейчас переехала из Санкт-Петербурга в Москву. С 15 апреля по 15 июня 2021 года она будет работать в Государственном историческом музее на Красной площади.

Ольга Медведева