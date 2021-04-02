Александр Дрозденко: Дольщики получат квартиры, а недобросовестные застройщики — уголовные дела

Губернатор Ленинградской области прокомментировал Online47 итоги встречи с гендиректором Фонда защиты прав дольщиков и рассказал о «новых правилах игры».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с генеральным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым дал эксклюзивное интервью Online47 и рассказал о принципиальных решениях, которые были приняты после переговоров, и о дальнейших планах. Но уже сейчас ясно одно — к концу 2025 года все проблемные дольщики будут при своих квартирах. Всего на решение этого острого вопроса Ленинградской области необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд, оставшуюся сумму планируют «закрыть» за счет бюджетного кредита и увеличения дефицита бюджета до 2025 года. Такая мера необходима, чтобы Ленинградская область не сокращала социальные программы и стройку соцобъектов.

«Математика у нас простая: всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам: 123 — признаны Фондом проблемными. Из них 93 долгостроев берет на себя Фонд, еще 30 — правительство Ленинградской области. Порядка 17 жилкомплексов будут в течении месяца исключены из проблемных, и у нас остается 63 объекта, где нарушены сроки ввода, но это реальные стройки, где работы идут, хотя и не везде нужными темпами», — отметил Александр Дрозденко. Стоит отметить, что уже к 1 июля для всех объектов с просрочками и банкротствами застройщиков должны быть утверждены дорожные карты — подробный план-график о сроках и источниках софинансирования. И это не главное, о чем губернатор Ленобласти договорился с Константином Тимофеевым. Александр Дрозденко выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства. И действовать с ними надо жестко и по букве закона, так как другие методы на них мало воздействуют. «Мной предложено: по каждому проблемному объекту, который достраивается с привлечением бюджетных средств, будет применяться не только ответственность застройщика перед дольщиками, но и материальная и правовая ответственность застройщика за использование бюджетных средств на выполнение вместо него взятых договорных обязательств по строительству жилого объекта. Мы сейчас по всем проблемным объектам готовимся подавать заявления в Прокуратуру о том, чтобы нас с Фондом признали потерпевшими сторонами. Плюс еще будут поданы иски на возмещение ущерба, нанесенного бюджету Ленинградской области и бюджету РФ. Застройщик должен будет ответить за каждую бюджетную копейку, которая будет направлена государством на выполнение вместо застройщика обязательств по передаче квартир либо на выплаты компенсации дольщикам», — добавил губернатор.