Александр Дрозденко: Дольщики получат квартиры, а недобросовестные застройщики — уголовные дела
Губернатор Ленинградской области прокомментировал Online47 итоги встречи с гендиректором Фонда защиты прав дольщиков и рассказал о «новых правилах игры».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с генеральным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым дал эксклюзивное интервью Online47 и рассказал о принципиальных решениях, которые были приняты после переговоров, и о дальнейших планах. Но уже сейчас ясно одно — к концу 2025 года все проблемные дольщики будут при своих квартирах.
Всего на решение этого острого вопроса Ленинградской области необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд, оставшуюся сумму планируют «закрыть» за счет бюджетного кредита и увеличения дефицита бюджета до 2025 года. Такая мера необходима, чтобы Ленинградская область не сокращала социальные программы и стройку соцобъектов.
«Математика у нас простая: всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам: 123 — признаны Фондом проблемными. Из них 93 долгостроев берет на себя Фонд, еще 30 — правительство Ленинградской области. Порядка 17 жилкомплексов будут в течении месяца исключены из проблемных, и у нас остается 63 объекта, где нарушены сроки ввода, но это реальные стройки, где работы идут, хотя и не везде нужными темпами», — отметил Александр Дрозденко.
Стоит отметить, что уже к 1 июля для всех объектов с просрочками и банкротствами застройщиков должны быть утверждены дорожные карты — подробный план-график о сроках и источниках софинансирования.
И это не главное, о чем губернатор Ленобласти договорился с Константином Тимофеевым. Александр Дрозденко выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства. И действовать с ними надо жестко и по букве закона, так как другие методы на них мало воздействуют.
«Мной предложено: по каждому проблемному объекту, который достраивается с привлечением бюджетных средств, будет применяться не только ответственность застройщика перед дольщиками, но и материальная и правовая ответственность застройщика за использование бюджетных средств на выполнение вместо него взятых договорных обязательств по строительству жилого объекта. Мы сейчас по всем проблемным объектам готовимся подавать заявления в Прокуратуру о том, чтобы нас с Фондом признали потерпевшими сторонами. Плюс еще будут поданы иски на возмещение ущерба, нанесенного бюджету Ленинградской области и бюджету РФ. Застройщик должен будет ответить за каждую бюджетную копейку, которая будет направлена государством на выполнение вместо застройщика обязательств по передаче квартир либо на выплаты компенсации дольщикам», — добавил губернатор.
Константин Тимофеев поддержал инициативу Александра Дрозденко и подтвердил готовность Фонда подавать заявление в Прокуратуру и инициировать уголовные дела в отношении застройщиков.
Отметим, что новые жесткие меры решили не откладывать в долгий ящик — действовать начнут уже с понедельника.
И здесь у застройщиков остается всего два выхода: достраивать проблемные объекты и передавать квартиры дольщикам или отвечать перед людьми и бюджетом по всей строгости закона.
А вот по поводу дольщиков Александр Дрозденко поделился хорошей новостью — по всем объектам, которые уже были рассмотрены правлением Федерального Фонда и теперь ждут решения Наблюдательного совета, Ленинградская область подтвердила Фонду обязательства регионального софинансирования. Речь идет в том числе о ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Яркий», ЖК «Аннинский парк», ЖК «Солнце» и ЖК «Итальянский квартал».
Напомним, что с 2018 года усилиями региональных органов власти был введен в эксплуатацию 61 многоквартирный дом, строящийся с нарушением первоначального срока ввода. Обманутые дольщики получили свыше 13 тысяч квартир. Кроме того, за 2019-2021 годы на заседаниях Наблюдательного совета Фонда были приняты решения по 81 многоквартирному дому, в котором покупка квартиры привела к статусу «обманутый дольщик». До конца текущего года Фонд готов принять решения по 93 проблемным домам.
По материалам Online47