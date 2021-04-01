Служба реанимации Детской больницы Ленобласти подключила третью бригаду медиков

Полноценная реанимация на колесах, оборудованная кювезом и всей необходимой аппаратурой, будет транспортировать детей из разных районов 47-го региона. Выезды будут проходить как в плановом, так и экстренном порядке.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, стоимость специализированного автомобиля со всем оборудованием составила порядка 9 миллионов рублей. Ярко-желтая машина реанимации с маячками и сиреной хорошо заметна на дороге, а внутри есть все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, по пути движения за реанимобилем будет вестись дистанционное наблюдение: операторы всегда готовы отправить резервный транспорт на помощь.

Бригада будет специализироваться на транспортировке недоношенных детей. Медики Детской областной больницы спасают даже совсем маленьких пациентов – некоторые новорожденные поступают весом в 500 граммов. При этом транспортировка малышей требует особых условий: подготовка ребенка к перевозке может занимать от нескольких часов до суток. На протяжении всего пути реаниматологи следят за состоянием маленького пациента и всегда готовы провести нужные медицинские манипуляции.

Отметим, что за 2020 год действующие бригады совершили 883 выезда, при этом 331 вызов пришелся на транспортировку новорожденных. Подключив дополнительную бригаду, больница сможет значительно увеличить количество экстренных выездов, а значит, и количество спасенных жизней.