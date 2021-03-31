Тюремной романтике не место на воле

Власти выдавливают из публичного пространства идеологию экстремистского движения АУЕ, пропагандирующего «арестантскую эстетику». Правоохранительные органы применяют весь спектр методов воздействия – от блокировок сайтов до тюремного заключения участников движения.

Приверженцы АУЕ насаждают обычаи преступного мира и насилие как образ жизни, внушают идеи о своем превосходстве над законопослушными гражданами. С помощью этой субкультуры криминальное сообщество завлекает совсем еще молодых людей (средний возраст завербованных составляет 11 – 14 лет) и побуждает их добывать вымогательством, грабежом и иными противозаконными способами деньги в воровской «общак» для поддержки заключенных.

Очисткой Рунета от этой противозаконной информации занялись правоохранители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Так, Кировская городская прокуратура выявила сайт, где размещена видеозапись, которая «пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставит их выше законодательства и создает угрозу конституционному строю Российской Федерации». Иск прокуратуры был удовлетворен, криминальный сайт заблокирован. А в Петербурге суд постановил удалить восемь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с блатной лирикой.

Во всех исках указано, что тюремные стихи и рассуждения об уголовной романтике имеют прямое отношение к запрещенному в России движению «Арестантский уклад един», или «Арестантское уркаганское сообщество». Авторы данного контента внушают посетителям, прежде всего подросткам, желание выпивать, употреблять наркотики, втягиваться в азартные игры и совершать преступления.

Движение зародилось в поселках возле колоний и охватило всю страну. В регионах, где много лагерей, криминальные группировки взяли под контроль детские дома и школы, назначив там «смотрящих», чтобы те собирали со сверстников дань. Организаторы банд обещают подросткам защиту при любых конфликтах и свободу от закона. Общение идет через интернет, где ребятам разъясняют, как жить по понятиям, отдают команды совершать насильственные акты и иные преступления.

Международное антисоциальное движение АУЕ признано экстремистским 17 августа 2020 года по решению Верховного суда РФ. Действия лиц, распространяющих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, подпадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и лишением свободы до 12 лет.

Первые реальные сроки за создание ячейки АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале. Организатор экстремистского сообщества Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима, его жена Наталья – 4 года условно, а их подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 года 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал группировку в 2011 году. Позже к делу подключились его супруга, которая распространяла материалы с символикой движения, и гражданин Зуев, предоставивший для общения с подписчиками свой аккаунт. Группа выложила в интернет порядка 30 тысяч экстремистских материалов и хорошо заработала на продаже «мерча» АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной романтикой в реальной жизни.

В качестве резюме отметим: родителям стоит больше обращать внимание на то, с кем общаются их дети и что они делают в интернете. Отмечайте и то, какие новые слова появились в речи подростка, какую одежду и атрибуты он выбирает, какими татуировками себя «украшает». Если вовремя забьете тревогу – есть шанс уберечь ребенка от большой беды.

Дмитрий Полянский

Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимназии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их действия квалифицировали по статье «Хулиганство».

Через год была разгромлена банда 15 – 16-летних парней, зверствовавшая в Новосибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали детей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказательную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв младше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, поймать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

С 2017 по 2020 год, по данным из публикаций прессы, в России прекращена деятельность более 30 группировок АУЕ.