Во Всеволожском районе родители сдавали ЕГЭ

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходила в этом году в пятый раз. 25 марта родителей учащихся 9 – 11 классов Всеволожского района принял пункт проведения экзаменов № 42 в Муринском центре образования № 2.

Все было как на настоящем экзамене: родители оставили свои телефоны на входе, прошли через рамки металлоискателей и отправились в аудиторию сдавать ЕГЭ по русскому языку. Экзамен для родителей проходил в сокращенном виде и продолжался около 40 минут.

А.В. Деревянко, руководитель пункта проведения экзаменов, пояснила:

– Цель данной акции познакомить родителей при помощи формы деловой игры с процедурой проведения Единого Государственного Экзамена. Показать им, что соблюдение порядка не является чем-то из ряда вон выходящим. Родители смогут донести до ребят, что ничего страшного и ничего сложного в экзамене нет. Самое главное – следовать всем требованиям, и, конечно, использовать все свои знания, накопленные в процессе обучения.

Потекина Ольга Владимировна, мама выпускника, поделилась своими впечатлениями от экзамена:

– Я нахожусь под огромным впечатлением от мероприятия. Испытывала огромное волнение, хотя экзамен и проходил в форме игры. На самом деле ничего страшного нет, и я хотела бы пожелать одиннадцатиклассникам удачи, уверенности в своих знаниях и силах, побольше спокойствия.

Пресс-центр Муринского ЦО № 2