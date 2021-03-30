Во Всеволожске в ходе реконструкции улицы Грибоедова обновят систему водоотведения

Резкое потепление вкупе с осадками проверяют всеволожские дороги на прочность: из-за разлива талого снега некоторые улицы частного сектора оказались полностью в воде. Одной из таких проблемных точек стала улица Грибоедова, куда глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совершил рабочий выезд.

Сейчас на Мельничном Ручье работает техника по откачке воды, однако при серьезных нарушениях системы водоотведения это разовое решение проблемы. Чтобы одна из улиц райцентра не превращалась в венецианский канал, необходимы глобальные перемены.

– Проблема известна давно – в частном секторе система водоотвода во многих местах нарушена или ее вовсе нет, – комментирует ситуацию Андрей Низовский. – Сейчас проектируется реконструкция улицы Грибоедова. Проект будет включать не только систему водоотведения, но и тротуары.

Как отмечает глава районной администрации, получить положительное заключение экспертизы по проекту ожидают этой осенью. Однако до начала масштабных работ улицу ждет плановый ремонт – поврежденный асфальт «подлатают», как только позволят погодные условия.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»