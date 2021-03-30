Во Всеволожске пройдет акция «10 тысяч шагов к жизни»

Любители здорового образа жизни соберутся вместе, чтобы преодолеть вместе расстояние в несколько километров. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет во Всеволожске 4 апреля.

Принять участие в акции может любой желающий. Под руководством инструкторов активных жителей ждет прогулка в 5–10 километров северной или фоновой ходьбой. Место старта – велодорожка (кольцо) на улице Героев. Регистрация начнется в 10.30, старт – в 11.00. Для получения электронного сертификата необходимо пройти регистрацию на сайте.

В основе акции широко известная рекомендация ВОЗ о том, что для поддержания нормальной физической активности человеку необходимо проходить порядка 10 тысяч шагов в день. Пешая прогулка не только способствует сохранению тела в тонусе, но и снижает риск развития некоторых заболеваний, например, ишемической болезни сердца или гипертонии. Приятным бонусом ходьбы является улучшение настроения – респонденты отмечают, что всего пять минут на свежем воздухе способствуют позитивному мышлению.