Нам не все равно!

В добровольные народные дружины люди вступают по воле сердца. Почему они тратят личное время на патрулирование улиц и с какими проблемами сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД 47-го региона.

Дмитрий Тяхт, командир ДНД «Легион» (г. Отрадное)

– Наш отряд существует с 2012 года. Сейчас в его составе 11 человек, средний возраст дружинников – 30 – 35 лет. Нас нередко спрашивают: «Зачем вы этим занимаетесь?» Вопрос понятный – у всех семьи, дети, заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изначально нами двигало желание навести порядок в родном городе. «Легион» – это не замена полиции, но мы работаем с ней в тесной связке.

Не обязательно размахивать дубинкой и брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы охладить горячие головы, достаточно нашего присутствия на общественном мероприятии. Это действительно работает, и недавние гулянья на Масленицу это доказали.

В начале марта нас привлекли на областные соревнования по гимнастике в местном ФОКе. Активно работаем с МВД, никогда не отказываемся от совместных патрулей. С удовольствием занимаемся с подростками военно-патриотической работой на базе клуба «Ирбис».

Отмечу, что движение ДНД сегодня существует по большей части на энтузиазме его участников. Не буду отрицать, что есть проблемы с материальным фондом, со льготами и поощрениями. При этом все мы понимаем, что для сохранения и развития движения важна разработка и внедрение мер его поддержки на государственном уровне. Я и мои единомышленники надеемся, что эти задачи постепенно будут решены.

Владимир Печура, атаман казачьего общества «Станица Мгинская» (Кировский район)

– Дружина – это лишь часть работы нашего старейшего в области казачьего общества. С 1991 года мы существовали под началом общества «Казачья стража», через пять лет зарегистрировали «Станицу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тогда мы активно патрулировали садоводства. Времена были непростые, но люди знали: казаки смогут навести порядок!

Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30. И это проблема не только нашего района, а общая ситуация. Хотя ДНД – дело нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать безопасность на массовых общественных мероприятиях, организованных администрацией района, и церковных праздниках, нас часто задействуют на выборах. Выходим обязательно в казачьей форме.

Александр Кириченко, командир ДНД «Муринский патруль» (Всеволожский район)

– Наша дружина – совместное детище инициативных жителей и депутата ЗакСа ЛО Сергея Караваева. Отряд был создан в феврале 2016 года. Сейчас в нем чуть больше 10 человек разного возраста. Костяк составляют бывшие сотрудники МВД.

Рейды проводим с разной интенсивностью. Иногда несколько раз в месяц, бывают и паузы. Мы все работаем, у большинства семьи. Помимо этого, занимаемся добрыми делами – зимой чистим каток и детские площадки, летом строим пешеходные мостики, чиним уличную библиотеку… В связи с пандемией вместе с сотрудниками полиции и комитетов контролировали соблюдение коронавирусных ограничений.

Самое сложное в нашей работе – мотивировать людей вступать в дружину. Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Между тем в группу ДНД в соцсети постоянно поступают обращения от местных жителей по поводу шумных соседей или ночной торговли алкоголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть нашей работы – в поддержании общности жителей, чтобы каждый знал, что ему помогут в сложной ситуации.

Записала Людмила Кондрашова.

Фото из личных архивов интервьюируемых

Дежурные по стране

Статус дружинника подразумевает не только множество забот и обязанностей, но и ряд интересных возможностей. Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и дружинников является закон РФ № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране порядка». Статус дружинника – это:

возможность доступа в госучреждения для решения организационных вопросов;

изучение структуры власти;

практическое ознакомление с действием Уголовного и Административного кодексов РФ;

для тех, кто планирует стать сотрудником ОВД, – сокращение срока стажировки;

возможность личного страхования на период участия в мероприятиях по охране порядка.