В Ленобласти сохранится системный подход к коронавирусным ограничениям

Трендов снижения ежедневного прироста больных коронавирусной инфекцией в Ленинградской области нет. Об этом сегодня, 25 марта, на заседании областного правительства заявил заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Максим Черный.

– Большая часть больных – это представители «серебряного возраста», которым за 65 лет, – отметил Максим Александрович. – Они составляют 40% зараженных, 31% – это люди от 30 до 49 лет, а 29% – от 50 до 64. Мы вышли на плато, но резкого снижения ежедневной заболеваемости нет.

– Мы активно работаем по вакцинации, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Сейчас в Ленобласти действует 78 пунктов вакцинации. Чем больше будет привито людей, тем быстрее мы выйдем на нормальный режим работы. Министерство здравоохранения России готовит «дорожную карту» по поставкам вакцины в регионы. Думаю, что к середине апреля область получит чёткий план поставок «Спутника -V». Никаких причин для послабления «светофорной» системы я не вижу. Безопасность и здоровье наших граждан – основа основ.

По словам главы региона, система коронавирусного «светофора» остается, и переход из одной зоны в другую будет основываться не на желаниях и хотениях, а на цифрах и фактах. Правительство продолжит следовать своей стратегии.

– По состоянию на семь утра в Ленинградской области развернуто 1 234 койки, на которых находится 836 пациентов, – рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. – С внебольничной пневмонией лежит 365 пациентов, коронавирус подтвержден у 471 из общего количества больных. Такие цифры не позволяют нам снизить коечный фонд. Необходимо отдавать себе отчет – это плато на треть хуже, чем было в первую волну, когда наблюдались показания снижения.

Ирэн Овсепян