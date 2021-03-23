Школьники и студенты Ленобласти присоединяются к конкурсу «Правнуки победителей»

В рамках конкурса учащиеся Ленинградской области проведут исследовательскую работу о боевом пути, судьбе, трудовой и оборонной деятельности своих родственников. Это поможет молодому поколению сформировать осознанный взгляд на вклад мирного населения в общую победу на примере истории их предков.

«Правнуки победителей» – проект движения «Бессмертный полк». К участию в конкурсе приглашены школьники и студенты исторических факультетов педагогических университетов и институтов РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники будут разделены на возрастные категории. Подать заявку на участие можно на сайте организатора до 31 марта.

Для подготовки работы может быть использована информация из открытых архивов Минобороны, местных и семейных архивов. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а девять победителей регионального этапа конкурса будут приглашены для участия в народном шествии Бессмертного полка в городе Москве 9 мая 2021 года.