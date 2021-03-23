На восстановление пострадавшего от взрыва дома во Всеволожске Ленобласть выделит 2,2 млн рублей

Правительство 47-го региона намерено направить средства из резервного фонда на восстановительные работы дома на пр. Добровольского, 22. Здание в микрорайоне Южный во Всеволожске в ноябре прошлого года пострадало от пожара.

На эти цели будет выделено 2,2 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Деньги пойдут на финансирование второго этапа аварийно-восстановительных работ. Первый этап работ завершился в январе – строители произвели демонтаж поврежденных конструкций.

Напомним, что взрыв прогремел 30 ноября 2020 года в многоквартирном доме на проспекте Добровольского. В ходе ЧП пострадало 3 квартиры, 17 оказались в зоне ЧС. Некоторым жильцам пришлось на время переехать в съемное жилье, остальные разместились у близких.