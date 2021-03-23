Во Всеволожском районе реализуется 20 инвестиционных проектов

Вопросы инвестиционной привлекательности района обсудили сегодня, 23 марта, на площадке Всеволожского агропромышленного техникума. На совет по улучшению «погоды» для привлечения капиталов в экономику собрались несколько десятков предпринимателей.

– Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых у нас, составляет более 16 миллиардов рублей, – отметил, открывая мероприятие, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Это средства будут направлены на расширение и модернизация производств и строительство новых объектов.

По словам главы администрации, инвестиции в основной капитал составили более 65 миллиардов рублей. Всеволожский район занимает ведущие позиции по наличию и развитию крупных промышленных предприятий Ленинградской области. Сейчас на территории района четыре индустриальных парка. Потенциал для развития велик.

В ходе мероприятия предприниматели и представители госструктур обсудили меры поддержки и помощи в продвижении товаров и услуг. Бизнес-сообщество отмечало, что вкладывать инвестиции в развитие бизнеса в непростой экономической ситуации – рискованно. Однако предприниматели не намерены останавливаться и готовы вкладывать свои средства в экономику Всеволожского района.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»