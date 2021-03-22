Лесничества Ленобласти готовятся к противопожарному сезону

За ситуацией в лесах 47-го региона будут следить 71 пожарно-химическая станция. К оперативному тушению лесных пожаров планируется подключить свыше 5 тысяч человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, сегодня к системе раннего обнаружения пожаров подключено 154 видеокамеры. Система позволяет круглосуточно в режиме реального времени осуществлять мониторинг лесов и определять возгорания. Оперативное обнаружение начинающегося пожара помогает избежать чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что по показателям за прошлый год в регионе было зафиксировано 264 лесных пожара со средней площадью возгорания порядка 0,34 гектара, что является одним из самых низких показателей в стране. Кроме того, все возгорания были ликвидированы специалистами в день обнаружения.

Сейчас на пожарно-химических станциях лесничеств идет плановая проверка и ремонт лесопожарной техники. Согласно утвержденному областным правительством планом тушения лесных пожаров, регион подготовил свыше 22 тысяч средств пожаротушения.