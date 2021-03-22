Во Всеволожске отметили 7-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

Патриотические песни и слова поздравления звучали со сцены КДЦ «Южный» во Всеволожске. Праздничный концерт «Крымская весна», посвященный седьмой годовщине со дня воссоединения полуострова с Россией, прошел в минувшую субботу, 20 марта.

В зрительном зале собрались курсанты-моряки, военнослужащие, юнармейцы, представители общественных организаций и молодежных клубов, руководство района и другие гости.

– Мы живем в уникальное время, когда случаются интересные исторические события, – обратился к собравшимся председатель Общественной палаты Всеволожского района Николай Свирин. – И те события семилетней давности говорят о том, что мы умеем сплотиться. Зная, какая угроза нависла над полуостровом, жители Крыма встали плечом к плечу и доказали, прежде всего самим себе, что они полноправные граждане и могут сами принимать решения!

На прямую связь вышел город-герой Севастополь. Участники телемоста обменялись теплыми словами, а юные патриоты исполнили творческие номера. За праздничное настроение отвечали ансамбль медных духовых инструментов «Кронверк-брасс», ученики ДШИ им М.И. Глинки, хореографические коллективы «Феерия» и «Вдохновение», а также солист музыкальных театров Санкт-Петербурга Антон Авдеев.

Фото Антона Ляпина