Форум потребительского рынка Ленинградской области проходит во Всеволожске

Три сотни предпринимателей собрались сегодня, 19 марта, во Всеволожске, на Форум потребительского рынка.

В рамках мероприятия прошли лектории, круглые, столы, конкурсы профессионального мастерства. Открывая мероприятие, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай отметила важную роль Всеволожского района в формировании высоких показателей в потребительской сфере бизнеса. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский предложил следующий форум провести вновь во Всеволожске.

– Сегодня власть и бизнес стоят по одну сторону баррикад, – говорит бизнес-вумен Анна Салакина. – По ходу форума у меня сложились очень приятные впечатления. Отлично, когда власть идет на прямой контакт с предпринимателями и прислушивается к ним. Для бизнеса важно иметь возможность напрямую задать интересующие вопросы госструктурам. Хотелось бы побольше таких продуктивных встреч.

Спикеры рассказывали и показывали интересные презентации о том, как поднять выручку и правильно нанять сотрудников. Много говорили и о важности персонального бренда: в мире высокой конкуренции это – основа успешного бизнеса.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации ВМР

