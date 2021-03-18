Жителям Всеволожска предлагают «настроить» тело

Здоровый образ жизни становится популярным для жителей Всеволожского района. Все больше людей записываются в спортзалы и секции, которые позволяют быть в форме.

Основатель территории настройки тела «Балансир» Илья Богданов со своим компаньоном, врачом-остеопатом Андреем Чуровым, основали семейный центр для занятий фитнесом, йогой, танцами и другими направлениями физической активности.

– В силу разных обстоятельств люди ведут малоподвижный образ жизни, – рассказывает предприниматель. – На протяжении пяти лет мы скитались по углам, снимая разные помещения. Выручка была мизерной из-за арендной платы. Свое дело основали год назад, став собственниками центра. Сейчас мы оказываем широкий спектр услуг. У нас есть кабинет для индивидуальных работ, где занимаются дети с логопедическими нарушениями речи. К нам можно записаться на танцы, сеансы мануальной терапии, йогу и многое другое.

По словам Ильи Богданова, в прошлом году он получил стартовую субсидию в размере 375 тысяч рублей. Эти средства были потрачены на приобретение оборудования.

– Вот наш специальный подвесной тренажер российского производства, – с гордостью демонстрирует новое оборудование наш собеседник. – Обошелся он примерно в 100 тысяч рублей. Зато благодаря этому оборудованию можно помочь людям, у которых проблемы со спиной. Находиться в подвешенном состоянии, может, и не очень приятно, но зато очень полезно.

Сейчас активно ведется пропаганда здорового образа жизни, поэтому у этой отрасли есть все предпосылки для развития. Безусловно, коронавирус в свое время выбил из колеи. Полгода центр не мог работать, но даже после снятия ограничений люди вернулись нескоро.

Как отмечает собеседник, некоторые продолжают с опаской относиться к групповым занятиям. Однако позитивный опыт способен изменить самые стойкие стереотипы. Главное, не бояться начинать.

– Нам очень помог Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района, – говорит Илья Богданов. – Они поддержали нас при регистрации ИП, обучили навыкам ведения бизнеса.

Ирэн Овсепян

Фото фитнес-центра «Балансир»