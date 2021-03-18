Александр Дрозденко предложил создать «Экологические дома» для сортировки мусора

47-й регион продолжает развивать экологическую культуру. В ближайшее время восемь населенных пунктов в разных районах области будут подключены к пилотной программе раздельного сбора мусора.

Во Всеволожском районе специализированные баки для сбора пластика и стекла появятся в Колтушах и микрорайоне Южный города Всеволожска. Кроме того, регион оборудует контейнерами для раздельного сбора Сосновый Бор, Сосново, Аннинское, Ропшинское поселения, Кириши и Тихвин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предварительные итоги работы проекта по раздельному сбору мусора оказались впечатляющими. За три месяца в Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге было собрано 194 тонны ПЭТ и 241 тонна стекла. Также в рамках проекта в этом году планируется закупка еще 920 контейнерных баков.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично поддерживает культуру раздельного сбора мусора, сортируя бытовые отходы дома. Оценивая работу запущенного в области проекта на экологическом совете, глава региона выдвинул инициативу создания «Экологических домов». В отличие от контейнерных площадок, экодом сможет стать пунктом приема крупногабаритного мусора, например, покрышек или макулатуры. По словам губернатора, расширения адресной программы в рамках проекта недостаточно, необходимо увеличивать виды вторсырья, которое жители смогут сдавать на переработку.