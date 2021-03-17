Туристам вернут до 20% затрат на туры по Ленобласти

С 18 марта по 15 июня в Ленинградской области возобновляется программа путешествий с кешбэком. Туристы смогут вернуть до 20% затрат на проживание или покупку турпакета, при этом количество путешествий не ограничено.

Для того чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка, покупка турпакета, круиза или проживания должна быть оплачена картой «Мир». При этом сумма возвратных средств не должна превышать 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Однако владелец одной карты может воспользоваться программой многоразово: главное, успеть отправиться в поездку до 30 июня.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, минимальной затраченной суммы для получения кешбэка нет. Однако есть требование ко времени размещения: турист должен оплатить проживание или круиз минимум на три дня.

Отметим, что программа туристического кешбэка стартовала в России в прошлом году и призвана стимулировать развитие внутреннего туризма.