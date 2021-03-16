«Версаче» из Всеволожска сшили костюмы для танцевальной студии «Тодес»

Начинающий предприниматель из Всеволожска сшила 156 костюмов для двух детских коллективов «Тодес» во Всеволожске и Санкт-Петербурге.

Владелица небольшого ателье в микрорайоне «Южный» Светлана Казакова во Всеволожском районе обосновалась недавно, переехав из промышленного центра Восточной Сибири и Дальнего Востока – города Красноярска. Начать свое дело решила чуть больше года назад, получив заказ на пошив костюмов для детской танцевальной студии «Тодес». Справили новоселье, арендовали помещение… а потом карты перемешала пандемия.

– Реализацию масштабного контракта с танцевальной студией «Тодес» пришлось отложить до осени, – рассказывает Светлана Казакова. – О каких выступлениях могла идти речь, когда действовал режим самоизоляции? Переключились на пошив защитных костюмов и масок, часть из которых приобрели в администрации Всеволожского района.

Так начинающая предприниматель заручилась доверием администрации Всеволожского района и спасла бизнес от разорения.

– Знаете, мне совершенно не нравится слово «выживать», которое сегодня часто употребляют, – говорит Светлана Казакова. – Да, мы временно шили маски, не было заказов. Но это решаемые проблемы. Кризис позволяет расширить рамки своего кругозора и задуматься над дальнейшим ростом. Можно придумать что-то интересное и освоить новые горизонты производства. Надо работать над собой и расти дальше. Правильный маркетинг, как зонт в непогоду – поможет укрыться от большинства невзгод в бизнесе.

Когда спрос на маски упал, Светлана Казакова стала искать пути реализации новых рынков.

– Благодаря интернету узнала, что в магазине «Антошка» есть спрос на качественный текстиль, – продолжает предприниматель. – Все лето шили детское постельное белье, чепчики, распашонки.

Находить заказчиков нашей собеседнице помогает работа по принципу «из уст в уста». Сейчас у Светланы Казаковой много планов. Совсем недавно она освоила большой заказ на пошив рабочей одежды. Скоро планируется подписать контракт с известным брендом на пошив логотипов.

– Мы нацелены на результат и считаем, что главное в нашей работе качество, – рассуждает собеседница. – В ближайшем будущем думаем наладить пошив женского белья. Для этого нужна специальная швейная машинка, которую планируем приобрести за счет оборотных средств.

Ирэн Овсепян