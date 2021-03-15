В Сертоловской больнице открылось отделение послеродовой реабилитации

Дневной стационар для женщин после родов и малышей открылся сегодня, 15 марта, в Сертоловской городской больнице. Отделение будет оказывать услуги послеродовой реабилитации.

Пройти комплекс лечебно-профилактических процедур женщины смогут, не разлучаясь с малышом. Пока врачи займутся восстановлением физического и психологического здоровья мамы, за ребенком будет присматривать квалифицированная детская медсестра.

Кроме заботы о здоровье женщин, в отделении предусмотрена лечебно-оздоровительная программа для малышей. Помимо осмотра невролога и ортопеда, младенцев ждут динамическое наблюдение педиатра и массаж, а при необходимости назначат физиотерапию.

Всего в отделении 15 коек для мам из Ленинградской области, две койки предусмотрены для женщин из Санкт-Петербурга. Получить направление на послеродовую реабилитацию можно у акушера-гинеколога, педиатра, невролога, ортопеда поликлиники.

Фото «Петербургский рубеж»