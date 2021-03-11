Ленобласть выплатит садоводствам субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры

Садоводческие товарищества 47-го региона смогут реконструировать линии электро-, водо- и газоснабжения с 90% компенсацией. Также правительство Ленобласти готово компенсировать затраты СНТ на обустройство подъездных дорог и систем мелиорации.

Претендовать на субсидию могут садоводства, в которых не менее половины участников зарегистрированы в Ленинградской области. Заявки будут приниматься до 15 апреля комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, общая сумма субсидирования в этом году более 50 миллионов рублей. В прошлом году поддержку от региона на аналогичную сумму получили 25 СНТ. На полученные средства садоводческие товарищества региона обновили 11 линий электропередачи, установили 9 систем автоучета электроэнергии и один объект водоснабжения, а также оборудовали четыре подъездные дороги.