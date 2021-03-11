Всеволожская «Галатея» отмечена медалью за достижения в искусстве

В преддверии 8 Марта Общероссийская федерация искусств наградила медалями «За достижения в искусстве» руководителя Всеволожского Центра развития культуры и спорта «Галатея». Надежда Карпунина и ее помощница Наталья Орлова получили высокие награды накануне праздника.

Центр развития культуры и спорта «Галатея» появился во Всеволожске 15 лет назад. Здесь учат акробатическим, спортивно-эстрадным и современным танцам. Воспитанницы клуба много раз завоевывали золотые и серебряные медали на всероссийских и международных конкурсах. Зачастую танцоры из Всеволожска на международных соревнованиях занимали весь пьедестал.

Надо отметить, что все танцы, которые исполняют на сцене воспитанницы клуба «Галатея», авторские. Вся хореография поставлена руководителем клуба, мастером спорта по художественной гимнастике Н.Г. Карпуниной и ее помощниками. В 2019 году Надежда Григорьевна была признана лучшим тренером года по акробатическому танцу в России.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива