Во Всеволожском районе сожгут чучело коронавируса

Оригинально обыграть масленичную традицию решили в поселке имени Свердлова. Компанию привычной фигуре в юбке составит чучело коронавируса.

Масленичные гулянья пройдут в воскресенье, 14 марта, в 1 микрорайоне поселка на Западном проезде (там же в прошлом году прошел гастрономический фестиваль SVERDLOVEFEST). Прощание с зимой должно пройти с размахом: гостей будет ждать царь-самовар на 300 литров чая, ярмарка народных промыслов, выступление артистов, конкурсы и розыгрыши призов. Ну а «фишкой» праздника в этом году станет символичное избавление от главного недуга современности – сжигание чучела коронавируса.

Кроме того, для маленьких участников подготовлен особенный сюрприз: ребята смогут пообщаться с настоящей альпакой. Милое животное по кличке Вилли может будет погладить и, конечно же, сделать совместное фото. Праздничная программа будет проходить с 12.00 до 17.00.

Ранее «Всеволожские вести» писали о том, как планируют отметить Масленицу в других поселениях Всеволожского района.

На фото Антона Ляпина: празднование Масленицы во Всеволожске в 2020 году