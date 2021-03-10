МФЦ в Ленобласти расширяют список услуг

Теперь в отделах «Мои документы» будут консультировать по отказам Росреестра. Также через региональные МФЦ можно подать документы на помощь от государства по социальному контракту.

Расширяется список оказываемых услуг и в филиалах МФЦ, расположенных в удаленных поселениях региона. Как отмечает пресс-служба областного правительства, с начала года многофункциональные центры 47-го региона обработали свыше 700 тысяч заявок.

Согласно статистике, самыми популярными услугами оказались регистрация недвижимости, кадастровый учет и регистрация в ЕСИА. В сфере социальных услуг жители Ленобласти чаще всего обращались за помощью в оформлении льготного проезда, детских пособий и компенсаций.

Отметим, что во Всеволожском районе готовится к открытию новый МФЦ. Отделение «Мои документы» появится в Буграх на Шоссейной улице, дом 15. Здание адаптировано для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и имеет комфортный зал ожидания, рассчитанный на большое количество посетителей.