Региональный Фонд защиты прав дольщиков достроит ЖК «Десяткино 2.0»

На проблемном объекте произошла смена застройщика. Это стало возможным благодаря решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас в долгострое продано 1600 квартир.

После того, как Фонд зарегистрирует права на земельный участок, будет выбран проектировщик. Строительные работы могут возобновиться после положительной экспертизы проекта. Затем будет определен срок сдачи объекта.

Начало стройки датируется 2014 годом. Ранее земельный участок принадлежал компании «Норманн» на основании разрешения на строительство от 10.07.2014 № RU47504307-41, выданного администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского района, с первоначальным сроком действия до 10.07.2017 г. Срок действия вышеуказанного разрешения продлен комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области до 30.06.2018 г.

Отметим, что в корпусах 1, 2 завершены работы по устройству монолитных железобетонных каркасов зданий (20 этажей из 20, предусмотренных проектом), выполнена часть работ по устройству наружных ограждающих конструкций зданий.

Принятия судебных решений ждут еще ряд проблемных объектов. Среди них ЖК «Десяткино» вторая очередь, ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Яркий», ЖК «Тридевяткино царство» и другие.

Ирэн Овсепян