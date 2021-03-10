Женщинам Всеволожского района подарили «Весны очарование»

Накануне 8 Марта во Дворце искусств Ленинградской области прошло районное мероприятие «Весны очарование», посвященное Международному женскому дню. В торжестве приняли участие лучшие представительницы наших земляков – общественные деятели, учителя, медики, работники культуры, спортсменки и многодетные мамы.

На празднично украшенную сцену поднялись депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев и глава администрации Андрей Низовский. Сначала Светлана Журова тепло поздравила женщин Всеволожского района.

– Там, где необходимо душевное участие, где нужно любящее и сострадающее сердце, – чаще всего работают именно женщины, – отметила олимпийская чемпионка. – Они очень разные, но им удается главное: благодаря им в нашей общей ленинградской семье царят совет и любовь.

– Праздник 8 Марта – один из самых светлых и прекрасных праздников на земле, – присоединился к поздравлениям Вячеслав Кондратьев. – В этот день женщины еще более красивы и очаровательны. А мужчинам ничего иного не остается, как подтянуться, взбодриться и сказать в их адрес самые лучшие слова. Жительницы Всеволожского района для меня самые душевные и родные. На них держится все. Они и замечательные классные руководители, которые справляются с тридцатью учениками сразу, и самоотверженные врачи, спасающие нас от тяжелого коронавируса, и вообще – самые-самые! Поэтому в первую очередь я благодарю их за повседневный труд. Счастья им и здоровья!

Андрей Низовский в свою очередь обратил внимание присутствующих на то, что это первый праздник за год, на котором присутствует такое большое количество участников.

– Для настоящего мужчины – это действительно важная дата, – поделился Андрей Александрович. – Все, что бы мы ни делали, мы делаем ради вас, дорогие женщины. Поэтому желаю вам и счастья, и любви, и такой прекрасной погоды, как сегодня, и, конечно же, – семейного благополучия!

А после поздравлений для представительниц прекрасного пола под руководством продюсера, режиссера и телеведущего Андрея Максимкова в сопровождении инструментального ансамбля Сергея Тарусина на сцене развернулась искрометная феерия из музыкальных и вокальных номеров в исполнении заслуженного артиста России Сергея Рогожина, групп «Дискомафия» и «Марсель», победителей шоу «Голос» Петра Захарова и Аскера Бербекова, а также финалиста шоу Виктора Зуева. Им удалось создать праздничное настроение, а многие женщины не только подпевали слова известных песен, но и пускались в пляс между рядами.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина