Во Всеволожске прошел детский конкурс «Весенняя царевна»

Наперекор зиме, забрасывавшей наш город снегом, во Всеволожском центре культуры и досуга 8 марта уже началась весна. Юные красавицы девяти – одиннадцати лет демонстрировали свои таланты и наряды в Третьем городском конкурсе «Весенняя Царевна».

Основная тема конкурса – «Царевна русской природы» – лейтмотивом проходила через все задания. Но перед началом творческого состязания жюри и зрители в зале познакомились с «Визитными карточками» участниц. Видеопрезентации проходили вне конкурса, а демонстрировались на большом экране, в то время как маленькие конкурсантки с волнением ждали своего выхода.

В творческой презентации «Позвольте представиться, вот такая я царевна…» о себе и своих образах рассказали: Алина Топина – Царевна огненного цветка; Мария Федорова – Царевна ручьев; Валерия Кущ – Царевна цветов; Анна Красавина – Царевна спелых ягод; Иллария Жук – Царевна ясного неба; Екатерина Сычевая – Царевна Яблоневый цвет; Варвара Бугай – Царевна Леса и Елизавета Григорьева – Снежная царевна.

Каждая из участниц должна была пройти несколько испытаний, в первом из которых – конкурсе «Цветочная головоломка» – девочки разгадывали пять ребусов, причем каждый – за тридцать секунд.

По условию следующего задания «Хоровод талантов» каждая участница представляла художественный номер в собственном исполнении. Жюри оценивало оригинальность постановки и, конечно, артистичность. В этом творческом хороводе были и игра на музыкальных инструментах, и танцы, но больше всего покоряли сердца строгих судей юные вокалистки.

В финальном задании «Волшебный кутюрье» царевны демонстрировали свои костюмы, выполненные из различных материалов и в различных техниках. Жюри учитывало соответствие тематике, интересное воплощение выбранного образа и оригинальность костюма.

Пока жюри подводило итоги, зрители наслаждались концертной программой. На сцене выступили: Елена Валеева (авторское исполнение песни «Ленинградская область»), Детский образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Надежда», руководитель Винюкова Н. В. (кадриль «Нахалята»); Театр эстрадной песни «Букет мелодий» и шоу группа «Капризульки» с «Праздничным попурри».

По итогам конкурса «Весенней Царевной 2021» стала Екатерина Сычевая, в номинации «Царевна Улыбки» победа досталась Алине Топиной, «Царевной Грации» назвали Марию Федорову, Валерию Кущ признали «Царевной обаяния», «Царевной Вдохновения» была объявлена Анна Красавина, «Царевной Очарования» – Иллария Жук, Варваре Бугай достался титул «Царевна Фантазия», Елизавете Григорьевой – звание «Царевна звонких нот».

Все участницы конкурса получили подарки от спонсоров, грамоты, цветы и дипломы.

Соб. инф.

Фото Антона Крупнова