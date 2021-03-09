Движение по новому путепроводу во Всеволожске запустят к концу 2021 года

Строительство путепровода у станции Мельничный Ручей идет высокими темпами. Техника и люди работают на объекте в несколько смен.

Сейчас готова большая часть подпорных стен, продолжается устройство буронабивных свай. Летом планируется установить пролетное строение самого путепровода – монтаж балок будет проходить непосредственно над железной дорогой. Чтобы движение по железнодорожным путям не мешало строителям, в график работы электричек и товарняков внесут изменения.

Напомним, что в январе этого года машинопоток на участке Колтушского шоссе был переключен на временную дорогу. Это помогло освободить дополнительный фронт работ, необходимый для строительства виадука. Пустить рабочее движение по путепроводу рассчитывают до конца текущего года.