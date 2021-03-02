В Ленобласти начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Во Всеволожской больнице полным ходом идет вакцинация от COVID-19. Об особенностях прививочной кампании – 2021 рассказывает заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Алла Васильевна Школяренко.

– Первыми пациентами, получившими вакцину от COVID-19 в начале декабря прошлого года в нашей больнице стали, конечно же, медицинские работники. Мы тщательно следили за их состоянием, просили немедленно сообщать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Хочу отметить, что только у нескольких человек наблюдались незначительное и кратковременное повышение температуры, гриппоподобные симптомы, боль в месте укола. Через 21 день после получения второй дозы вакцины мы провели контрольные анализы, которые показали хороший иммунный ответ у всех привившихся. С начала февраля мы приступили к массовой вакцинации населения, ежедневно делаем 200 – 300 прививок. На сегодняшний день ни один пациент из более чем 4 000 привившихся не пожаловался на значительное ухудшение здоровья или серьезные осложнения.

– А каким образом вы отслеживаете состояние здоровья после прививок?

– Данные о каждом пациенте после получения первой дозы вносятся в единый регистр, после чего в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг приходит уведомление о необходимости заполнить дневник здоровья. Пациент отвечает на вопросы о своем самочувствии, эти данные аккумулируются в единой базе. После получения второй прививки в том же личном кабинете появляется уведомление с QR-кодом, своего рода прививочный сертификат, который можно сохранить на смартфоне или распечатать.

– А если у человека нет личного кабинета на портале Госуслуги?

– Ничего страшного, пациент может сообщить медикам о нежелательной реакции своего организма на вакцину по телефону единого колл-центра 8 (813-70) 43-149 или центра консультативной медицинской помощи по COVID-19: 8 (812) 331-63-20, отправить сообщение на covid@vkmb.ru, privivka_antikovid@vkmb.ru или WhatsApp 8 931 355-0799 и получить консультацию специалиста либо медицинскую помощь в случае необходимости.

– Существует ли сейчас очередь на вакцинацию?

– Нет, сейчас мы получаем вакцину в достаточном количестве, чтобы привить всех желающих, вакцинация проводится во всех амбулаториях нашей больницы (кроме Кудровской, где нет физической возможности организовать прививочный кабинет), а также на мобильных передвижных пунктах. График работы пунктов по поселениям размещен на нашем официальном сайте VKMB.ru. В Кудрово (Строителей, д. 7, перед супермаркетом «Лента») передвижной пункт работает в понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 13.00, в Янино (Янила-Кантри) по средам и пятницам с 10 до 13. На передвижные пункты вы можете прийти без записи, главное – иметь при себе документы – паспорт, СНИЛС и полис ОМС, при этом неважно, где вы зарегистрированы и к какому медицинскому учреждению прикреплен ваш полис.

– Существуют ли какие либо ограничения и противопоказания против вакцинации?

– Прививки не делают тем, кто уже переболел COVID-19, детям до 18 лет, беременным, а также тем пациентам, у которых наблюдались в прошлом тяжелые аллергические реакции. Абсолютно всех пациентов перед вакцинацией осматривает врач или фельдшер, измеряет давление, температуру, опрашивает об имеющихся хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах, самочувствии в настоящее время и дает допуск или медотвод от прививки.

– Какие бы вы дали рекомендации жителям Всеволожского района?

– Я однозначно рекомендую сделать прививку против COVID-19 всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Особенно хочу обратить внимание лиц старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания – сделайте прививку, оградите себя от возможных тяжелых последствий ковида. Помните, вы находитесь в группе риска, в случае заражения COVID-19 у таких пациентов заболевание протекает очень тяжело, возможны очень серьезные осложнения на все группы органов, вплоть до инвалидизации, длительный период реабилитации. Если сделать прививку сейчас, к началу весенне-летнего дачного сезона у вас сформируется хороший иммунитет против этого вируса, вы сможете провести лето, не боясь заболеть.

Еще раз напоминаем: записаться на прививку против COVID-19 вы можете:

– на сайте VKMB.ru в разделе «записаться на прием к врачу»;

– на портале Госуслуги;

– по телефонам единого колл-центра 8 (813-70) 43-199 или телефонам амбулаторий;

– отправив заявку на адреса covid@vkmb.ru или privivka_anticovid@vkmb.ru .

Мобильные передвижные пункты вакцинации работают без предварительной записи. График работы пунктов можно узнать по ссылке.