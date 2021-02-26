«Красавицы в погонах» дефилировали в Лесколовском Доме культуры

В Лесколовском Доме культуры День защитника Отечества отметили замечательным творческим конкурсом «Красавицы в погонах». Героинями стали женщины-военнослужащие двух войсковых частей, расположенных на территории поселения.

В конкурсной программе участницы представляли свои «визитные карточки», демонстрировали творческие способности, отвечали на вопросы ведущих, дефилировали в красивых платьях. Победителей не было, зато в финале названы сразу четыре «леди»: титул «Леди Шарм» жюри присудило Олесе Ерусовой, титул «Леди Грация» – у Янны Селивановой, «Леди Очарование» – это теперь второе имя Дарьи Осадчей, а «Леди Обаяние» – Елены Сафоновой.

Конкурс подготовили режиссеры Наталья Игнатенкова и Надежда Чистякова.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина