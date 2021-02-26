В Токсово ветераны спорта состязались на «Приз олимпийских звезд»

23 февраля, несмотря на температуру -19 градусов, ветераны спорта прыгали с трамплина. В этот день в Токсово состоялись соревнования «Приз олимпийских звезд».

Много лет назад на этом трамплине загорелись четыре олимпийских звезды. В 1960 году в американском Скво-Велли бронзовую олимпийскую медаль завоевал Николай Гусаков, который готовился к Олимпиаде на Кавголовском трамплине. Он выступал в спортивной дисциплине «лыжное двоеборье». Наш второй двоеборец вышел на олимпийский пьедестал в 1964 году. В тот год в австрийском Инсбруке Николай Киселев завоевал серебряную медаль. Николай Киселев свое детство провел в Токсово, обучался в Кавголовской школе олимпийского резерва, а в последние годы жизни проживал в поселке Кузьмоловском. В 1968 году, Владимир Белоусов стал единственным в СССР олимпийским чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина. Это произошло на зимней Олимпиаде во французском городе Гренобле. Владимир Белоусов родился, вырос и сейчас проживает во Всеволожске. В последний раз воспитанник Кавголовской школы олимпийского резерва выходил на олимпийский пьедестал в 1998 году: Валерий Столяров из деревни Грузино Всеволожского района завоевал бронзовую олимпийскую медаль в лыжном двоеборье. Это было в японском городе Нагано.

Соревнования среди ветеранов спорта в честь олимпийских звезд проходят в Токсово уже в третий раз. Собственно, они должны были пройти в 2020 году. Но в прошлом году их отменили из-за вспышки коронавируса. Однако администрация МО «Токсовское ГП» к 2020 году успела подготовить памятные коллекционные медали. На них есть гравировка: «1960 – 2020». И, когда эти соревнования все-таки состоялись в 2021 году, награждения проводились медалями, подготовленными годом ранее. Медалисделаны по авторскому эскизу, который приготовил восьмикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина С.М. Ленинский.

В этом году прыжки на трамплине «К – 65» прошли на хорошем уровне, на позитивной волне, так как ветераны спорта «изголодались» по состязаниям. Участие приняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а Анатолий Дерябин приехал из Беларуси. Соперничество сложилось напряженное.

Основные медали достались петербужцам. Третье место в возрастной группе «30–39 лет» завоевал житель поселка Новое Девяткино Юрий Лобков. В возрастной группе «40–49 лет» третье место занял житель города Всеволожска Сергей Медведев. Главным судьей соревнований выступил многократный чемпион мира среди ветеранов В.К. Ульянов.

Трамплин на этот раз был подготовлен великолепно. Чтобы провести соревнование на достойном уровне, работники комплекса пришли на работу в свой выходной, укатали и разметили гору приземления, подготовили гору разгона. Клуб ветеранов прыжков с трамплина и лыжного двоеборья выражает им благодарность за достойную подготовку трамплина.

Людмила Однобокова

Фото Клуба ветеранов