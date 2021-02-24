«Племенной завод «Приневское» расширяет ассортимент выпускаемой продукции

На ведущем предприятии Всеволожского района – ЗАО «Племенной завод «Приневское» – расширили помещения и докупили оборудование.

– С 2017-го по 2019 год в производство сыров было инвестировано около четверти миллиарда рублей, – говорит начальник цеха переработки молока ЗАО «Племенной завод «Приневское» Владимир Гельбер. – Благодаря модернизации мы расширяем линейку выпускаемых на предприятии сортов сыра, внедряя современные технологические условия производства. В будущее смотрим с оптимизмом.

По словам Владимира Гельбера, мощность завода увеличится с 16 до 28 тонн сырого молока в сутки. Ведется работа с животноводами, чтобы качество сырья было наилучшим.

– Это отнюдь не значит, что мы станем перерабатывать прямо сейчас 28 тонн сырья, – говорит собеседник. – На данный момент эта цифра составляет 20 тонн. Главная задача – увеличить рынки сбыта. Благодаря правильному соотношению цена – натуральность – качество мы постараемся завоевать нишу на рынке. Себестоимость хорошего сыра высокая. Она составляет от 500 рублей за килограмм. В данный момент мы пытаемся наладить мосты сотрудничества с ретейлерами. Но их главное условие – длительные сроки хранения продукции. На предприятии сейчас работают над решением данного вопроса.

Ирэн Овсепян