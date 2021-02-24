Особенные дети общались со снежными псами в Лемболово

Юные жители Куйвозовского поселения получили уникальную возможность почувствовать себя каюрами. Встреча детей с ограниченными возможностями здоровья и ездовыми хаски прошла 22 февраля в Лемболово.

Всего за несколько часов ребята познакомились с основами ездового спорта и применили новые знания на практике. В сопровождении опытного каюра дети руководили упряжкой из двух псов, преодолевая дистанцию в 400 метров. Небольшое соревнование не только дало ребятам незабываемые впечатления, но и помогло по-новому взглянуть на себя и поверить в свои силы.

Завершился день вручением символичных подарков. Каждый юный участник вернулся домой с собственным снежным псом – на память о встрече ребята получили плюшевых хаски.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Дети и снежные псы. Мы вместе». Организатором выступил благотворительный фонд «Шалаш» при поддержке Фонда Президентских Грантов, питомника сибирских хаски «Из Лемболово» и администрации Куйвозовского сельского поселения.

Фото пресс-службы администрации ВМР