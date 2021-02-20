Школьники Всеволожского района сыграли в хоккей в валенках

20 февраля во Всеволожске состоялся муниципальный этап соревнований по хоккею в валенках Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области. В зимней забаве приняли участие команды юношей и девушек из общеобразовательных школ Всеволожского района.

Напряженная борьба развернулись на стадионе «СОШ № 2». Крепкий морозец способствовал бодрости духа – ребята ловко орудовали клюшками на припорошенном свежевыпавшим снегом поле. Соревнования проходили по олимпийской системе: команды отыгрывали два тайма по десять минут общего времени с перерывом в две минуты.

Хоккей в валенках очень позитивная игра. В массивной обуви сложно разогнаться, да и бег в ней выглядит забавно. Поэтому соревнования проходят весело и по-зимнему задорно! При этом хорошее настроение не отменяет спортивного азарта – каждая команда стремится показать свою удаль и заработать призовые места.

Мероприятие организовано Федерацией школьного спорта Ленобласти совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района, всеволожской школой Олимпийского резерва и Дворцом детского (юношеского) творчества.

Фото Антона Ляпина