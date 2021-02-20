Жители Всеволожского района помогут создать «Идеальную поликлинику будущего»

Специалисты Всеволожской клинической межрайонной больницы собирают предложения по модернизации и улучшению организации рабочего процесса. Проект под условным названием «Идеальная поликлиника будущего» соберет в себя лучшие практики медучреждений страны и актуальные пожелания своих пациентов.

Как сообщает пресс-служба ВКМБ, пандемия коронавируса не только проверила на прочность систему здравоохранения, но и заставила провести множество экспериментов в организации рабочего процесса. Всеволожская больница успела сменить несколько форматов и режимов работы, вырабатывая оптимальную стратегию.

– Ограничения планового приема, дистанционное наблюдение, мобильные бригады, нестандартные способы общения с пациентами – мы перестраивались на ходу, пытаясь сделать работу врачей более эффективной, а жизнь пациентов более комфортной, – рассказывает пресс-служба больницы. – Некоторые методы оправдали себя, другие показали их нежизнеспособность. Мы стали другими и продолжаем меняться.

Специалисты ВКМБ отслеживают успешные практики ведущих больниц страны и продолжают реализовывать собственные наработки. Помощь жителей района поможет более широко взглянуть на картину и понять, какой поликлинику хотят видеть непосредственно пациенты.

Предложения по улучшению работы ВКМБ можно отправить на адрес zeldinaNG@vkmb.ru. Сотрудники больницы обещают рассмотреть даже самые нестандартные идеи и постараться применить их на практике.