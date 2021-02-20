Госэконадзор Ленобласти обнаружил нелегальную свалку в Янино

Незаконную деятельность по обращению с отходами зафиксировали сотрудники государственного экологического надзора Ленинградской области. Местные жители поселка Янино сигнализировали о нелегальной свалке на участке, прилегающему к территории предприятия МПБО-2.

На месте специалисты обнаружили хранение твердых строительных и коммунальных отходов. Сейчас осуществляется сортировка мусора – пригодные для вторичной переработки отходы отправятся на переработку, остальное вывезут на легальные полигоны. Взяты пробы для определения класса опасности размещенных отходов.

Как сообщает пресс-служба комитета госэконадзора, собственник участка сдает данную территорию в аренду. Комитет возбудил дело об административном правонарушении, в рамках которого изъял одну единицу грузовой техники. Степень вины собственника и арендатора участка и меру пресечения определят по итогам проверки. Кроме того, проверку инициировала администрация Заневского городского поселения с последующим проведением муниципального земельного контроля.

Фото комитета госэконадзора Ленобласти