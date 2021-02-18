«Чудотворцы» Мультицентра украсят фасад церкви мозаичными иконами к Пасхе

Воспитанники учреждения во Всеволожске стали участниками уникального проекта #ЧудотворцыМультицентра. Начинающие мастера в рамках своей дипломной работы и «пробы пера» трудятся над созданием двух мозаичных икон – святого благоверного князя Александра Невского и архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки. «Особенные» мастера должны завершить работу в строго установленный срок. В начале мая первое панно украсит фасад здания нового храма.

Корреспондент «Всеволожских вестей» расспросил руководителя проекта художника Андрея Тухватуллина и ребят о творческой работе, искусстве и вере, а также побеседовал с настоятелем прихода Храма святого благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка иереем Михаилом Дорожкиным.

Работа над проектом кипит в полную силу. В творческой мастерской обучающиеся старательно собирают мозаику из смальты, осторожно раскалывая разноцветные «блинчики» из цветного стекла. Одним словом – творят. Все понимают, что участие в проекте редкая удача – шанс, который выпадает только раз. В группе 11 творцов, девять из них трудятся постоянно. Самому старшему из них за 30, младшему – 18. Руководит работой и следит за художественным процессом Андрей Тухватуллин. Именно он в прошлом году предложил руководителю Мультицентра Ирине Дрозденко открыть в учебном заведении курс «Основы выполнения мозаичного набора» из смальты. Желающих поступить было много – на одно место претендовали двое. Пришлось выбирать.

– У наших мастеров глаза светятся, им нравится создавать творческие работы, – говорит Андрей Тухватуллин. – Сначала обучающиеся учились держать в руках молоток и кусачки, клеить и колоть стекло. Потом узнали много интересного о свойствах материалов и ознакомились с правилами техники безопасности, а также специализированным инструментом. Выпускной работой стало небольшое мозаичное панно. Каждый «особенный» мастер изготовил классическую мозаику по старинной древнеримской технологии. Однако освоенные навыки не позволяют трудоустроиться в художественные мастерские и отделочные бригады – базовых профессиональных навыков для этого недостаточно.

Тогда в Мультицентре решили, что отпускать творцов в свободное плавание – преждевременно. Возникла необходимость продолжения обучения по уже более узкой специализации – профессиональному модулю «Наборщик мозаики» или «Кольщик мозаики». Итоговой работой и станут настенные иконы для храма в Романовке.

– Психологи отмечают, что у наших «творцов» большой прогресс, – продолжает собеседник. – Мелкая моторика влияет на развитие мышления, координирует действия и учит внимательности. В самом начале было сложно, все выходило с трудом. Но камень воду точит. Нормы обучения стали нормами адаптации и реабилитации. Начинающие творцы стали преображаться. Работа над мозаикой окрыляет, лечит душу и дает незаменимую энергию. Замкнутость и скованность постепенно сменилась общительностью. Мастера сблизились и стали дружно работать командой, помогая, поддерживая друг друга. Многие так увлеченно работают, что их трудно «выгнать» отдохнуть на перемену.

– Самое главное – завершить первый этап до апреля, – рассказывает Артем Васильев из Всеволожска. – Это серьезная работа, надо цвета правильно подобрать и ничего не перепутать. Мне нравиться колоть смальту для мозаики. Некоторые думают, что это трудно, а мне – легко. Знаете, наши работы будут украшать храм. Люди будут молиться и смотреть на настенную икону, которую сделал я со своими друзьями.

Удивительно, что Дмитрий Борисов, у которого наблюдались проблемы со зрением, оказался самым быстрым и старательным в группе. Разве это не чудо? – задаются вопросом педагоги-художники.

Единственная девушка в группе Надежда Волкова из Гатчины рассказала, что пришла в Мультицентр учиться на пекаря, но в итоге по решению профдиагностической комиссии ее рекомендовали в группу мозаичистов.

– Очень люблю печь, – говорит Надежда, показывая в телефоне снимок торта. – Это моя любимая сладость – слоёный Наполеон. Сначала стеснялась, но здесь познакомилась со своим парнем Димой Логачевым. Вчера он сделал мне предложение. Работа над мозаикой требует особой внимательности. Главное «не накосячить». Пока собирать панно у меня получается лучше, чем у Димы. Но я ему помогаю. Такое счастье, что наша работа будет украшать фасад церкви.

– Земля нам была передана в 2017 году, – говорит настоятель прихода Храма святого благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка иерей Михаил Дорожкин. – Освятить церковь планируем на Пасху, которая в этом году пройдет второго мая. К тому времени фасад здания должны украсить иконы работы воспитанников Мультицентра. Вот уже четыре года мы сотрудничаем с этим уникальным учреждением. Идея украсить храм мозаиками пришла в тот момент, когда к нам в соседний приход пришла женщина и принесла в подарок панно. Потом появилась идея привлечь к работе обучающихся из Мультицентра. И в этом божий промысел…

Ирэн Овсепян

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