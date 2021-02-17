Председатель комитета по молодежной политике Ленобласти оценила работу всеволожских клубов

12 февраля в молодежно-подростковом клубе «Сириус» прошла встреча председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Марины Григорьевой с сотрудниками отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района и работниками МПК района.

Сертоловский клуб «Сириус» гостеприимно распахнул свои двери. Кроме него, в нашем районе действуют клубы «Энергия», «Пульс», «А-80», «Патриот-Альфа», «Феникс», «Ноосфера», «Воздух», «Планета», коворкинг-центр «Место», а также Молодежный центр «Альфа». Последний объединил все клубы под своим крылом. Каждый из них имеет свою специфику, своего рода «изюминку». Сотрудники клубов рассказали об этих особенностях, а также показали презентации на тему клубной жизни.

Не остался в стороне и отдел по молодежной политике, прибывший на встречу в полном составе. Сотрудники поведали, что отвечают не только за досуг молодежи, но и за туризм и межнациональные отношения, а также рассказали о своих успехах. За последнее время в районе появились 3 новых коворкинг-центра: на базе клуба «Феникс» во Всеволожске, на базе Агентства по культуре и спорту в Дубровке, а также коворкинг-центр «Место» в Колтушах. В 2020 году были выделены субсидии на их материально-техническое обеспечение. Все это делается для того, чтобы молодые люди могли работать и учиться в комфортной обстановке.

Отдел по молодежной политике может похвастаться и активным взаимодействием с волонтерами. Среди них: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», добровольцы «Российского Красного Креста», «Серебряные волонтеры». Последние – настоящая изюминка нашего района. Конечно, добровольцы старшего возраста есть и в других уголках России, однако их нельзя назвать частым явлением. Успешно реализуется и акция «МыВместе», направленная на помощь пожилым. На данный момент в ней принимают участие около 130 волонтеров.

Работа в сфере туризма и межнациональных отношений тоже довольно плодотворна. В январе этого года запущен конкурс на создание туристского бренда Всеволожского района, его итоги пока не подведены. Летом планируется поход на звание «Турист Всеволожского района». Регулярно проводятся уроки дружбы, где ребятам рассказывают о разных народах, проживающих на территории района. Дети узнают об их культуре и обычаях. В марте планируется проведение конкурса «Национальная Краса Всеволожского района». Нельзя не упомянуть, что отдел сотрудничает с семейными клубами, общественными и некоммерческими организациями: проводит совместные мероприятия и помогает в получении субсидий и грантов.

Не обошлось на встрече и без обсуждения дальнейших планов. Марину Андреевну пригласили на форум «ВсевДобро», проведение которого планируется в апреле. Форум призван рассказать молодежи о добровольчестве и привлечь к нему. Неудивительно, что Марина Андреевна отметила большой потенциал нашего района: у нас множество молодежных клубов, активно волонтерское движение, происходит немало событий в сфере молодежной политики.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежно-подростковый клуб «Сириус»