На Ржевском полигоне пройдут испытательные работы

17 и 18 января в войсковой части 09703-Р (Ржевский полигон) будут проводиться опасные работы с использованием средств поражения в боевом исполнении.

Мероприятия проведут на территориях, прилегающих к населенным пунктам Токсово и Ново-Токсово, вдоль западных границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0940001:32 и 47:07:0516001:28.

Руководство войсковой части обращает внимание жителей Всеволожского района, что нахождение посторонних на данной территории категорически запрещено. Во избежание несчастных случаев граждан просят не подходить к месту проведения испытательных работ.