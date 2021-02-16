Во Всеволожском детском технопарке прошла «Неделя науки»

Всеволожский «Кванториум» вновь открыл свои двери, но на этот раз – виртуально. 8 февраля стартовала акция «Неделя науки», приуроченная ко Дню российской науки. Принять участие в ней могли все желающие.

Подобная акция проходит впервые, но за плечами у «Кванториума» уже немало мероприятий. На этот раз всю активность перенесли в онлайн.

– В прошлом году мы проводили «Ночь науки» в оффлайн, – рассказывает руководитель «Кванториума» Софья Сычева. – Это был пробный формат, поэтому не ожидали особого ажиотажа. Однако в гости пришло много родителей с детьми. Мы подготовили различные мастер-классы, научный лекторий, где рассказывали о достижениях российских ученых. Ребята принимали участие в викторинах и узнавали множество нового. Для того, чтобы поучаствовать в некоторых мастер-классах, даже приходилось стоять в очереди. Тогда мы поняли, что людям это интересно. В этом году решили провести целую «Неделю науки», в рамках которой пройдет и «Ночь науки».

По словам Софьи Мартовны, одной неделей все не ограничится. Акция обещает плавно перетечь в «Месяц науки». В течение месяца в группе «ВКонтакте» «Детский технопарк «Кванториум» г. Всеволожск» будут появляться полезные посты. Благодаря «Неделе науки» ребята смогли принять участие в научной игре «Данетки» и онлайн-викторине «Автомобилестроение для настроения». А завершением недели стала «Ночь науки» – яркое онлайн-шоу с проведением экспериментов, интерактивом и мастер-классами от настоящих и будущих ученых.

Все это делается для того, чтобы как можно больше подростков узнали о «Кванториуме» и захотели посещать его. Примечательно, что для ребят с 11 до 18 лет занятия совершенно бесплатные. Здесь можно узнать о альтернативных видах энергии, научиться работать с 3D принтером, своими руками создать беспилотный летательный аппарат или радиоуправляемую машину. Кроме того, подростки реализуют различные проекты и представляют их на конкурсах.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина