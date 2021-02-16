Александр Дрозденко обещал за сутки разобраться с проблемой пожилой жительницы Всеволожска

15 февраля глава 47-го региона Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями Ленинградской области. Жительница Всеволожска обратилась к губернатору с просьбой разобраться в оправданности платного анализа, который назначил ей лечащий врач.

Кардиолог назначил 71-летней пациентке дополнительное обследование на аппарате для cтресс-эхокардиографии. После месяца ожидания, пенсионерке сообщили, что данный прибор в больнице отсутствует. Пройти процедуру предложили в другом месте за свой счет.

– Если вы находитесь в группе риска по кардиологии и вам врач назначает какое-то дополнительное обследование – это должно оплачиваться за счет фонда обязательного медицинского страхования, – заверил губернатор.

Также глава региона обратил внимание на то, что отсутствие оборудования в одной больнице не значит, что аппарата для стресс-эхо нет во всеволожских больницах в принципе. А значит вариант с бесплатным обследованием обязан быть. На разбор данной ситуации Александр Юрьевич дал ровно сутки.