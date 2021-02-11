Ленобласть в 2020 году признана одним из самых экономически здоровых регионов России

Об этом сообщил исполнительный директор Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев на онлайн-конференции «Политический пролог». Ведущие политологи и экономисты подвели итоги прошедшего года и обсудили политические перспективы в 2021 году для Петербурга и Ленобласти.

– В 2020-м экономика многих городов и областей России пострадала из-за локдауна, однако в Ленинградской области ограничения были мягче, чем в других регионах страны, – рассказал Игорь Муравьев. – К тому же у 47-го региона выгодное географическое положение: близость трех зарубежных стран и соседство с крупнейшим городом России оказали положительное влияние, и большая часть бизнеса в области продолжала работать.

Также в прошлом году областные маршруты пользовались спросом у турагентств из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов страны. Благодаря этому экономика региона сохранила высокие позиции.

– Хорошего результата в области экономики удалось достигнуть благодаря грамотной политике руководства, – отметил ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев. – Несмотря на то, что у нас нет природных недр, которые можно разрабатывать (к примеру нефти и газа, или алмазов, как в Якутии), в нашу область с удовольствием идет большой бизнес. Руководство области ведет политику разумного вкладывания денег в развитие инфраструктуры. У нас стали работать крупные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток». Перспективы у Ленинградской области хорошие, и остальным регионам России есть, чему у нас поучиться.

Людмила Однобокова