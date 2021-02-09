Воспитанник Всеволожского мультицентра завоевал золото на всероссийской спартакиаде

Победным оказался вираж спортсмена из города Сясьстрой Волховского района Ленинградской области Игоря Кириллова. Бывший воспитанник Всеволожского мультицентра социальной и трудовой интеграции стал золотым призером Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

В гонках участвовали более 60 спортсменов. Состязание проходило в Казани, где Игорь Кириллов показал лучшее время на двух дистанциях. К соревнованиям он готовился в Токсово, в Учебно-тренировочном центре в Кавголово, после чего поехал на сборы в Хибины.

– Соперники были действительно очень достойные, – скромно отметил в аэропорту Пулково победитель. – Многие из участников – это молодые юниоры. Так уж сложилось, что я возрастной спортсмен. Мне 32 года, а тренироваться начал в 25 лет. Дело в том, что в Специальной олимпиаде нет разделения по возрастным группам, все соревнуются в одном дивизионе.

Уже в следующем году, в Казани, спортсмен представит Россию на Зимних специальных Олимпийских играх. Кроме лыжного спорта, Игорь Кириллов увлекается футболом и бадминтоном.

Ирэн Овсепян

Фото со страницы Игоря Кириллова